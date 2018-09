Daniele Galloppa, allenatore del Santarcangelo, parla a Tuttoc.com dei ripescaggi: "Quanto sta accadendo è una roba da maiali, indescrivibile e ridicola. La mala gestione e gli interessi di pochi hanno superato quella che dovrebbe essere la correttezza nel calcio. Non mi interessa se la B sarà a 19, 21 o 22 squadre, l'importante è che vengano fatte le cose corrette. Santarcangelo ripescato? Se uno guarda la giustizia, senza sotterfugi, il Santarcangelo dovrebbe stare in Lega Pro tranquillamente. Ma non perché sono il mister, ma perché le regole direbbero questo"