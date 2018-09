Cesare Mastrocola, presidente del Tribunale Federale Nazionale e giudice amministrativo, ha deciso di rinviare la trattazione di tutti i ricorsi notificati nella giornata di ieri dai club esclusi dai ripescaggi dalla Serie B per effetto della decisione del Collegio di Garanzia del Coni che aveva lasciato il campionato a 19 squadre. Il Collegio di Garanzia aveva rimesso la competenza sulla materia del contendere ai tribunali endofederali: di fronte alla nuova ondata di ricorsi generatasi in seguito alla sentenza del Coni che confermava la modifica a 19 squadra sancita dal Comunicato Ufficiale Nº 49 del 13 agosto, il presidente Mastrocola ha deciso di riunire tutti i procedimenti in un’unica trattazione fissata in udienza per il prossimo 28 settembre.