Primo posto in campionato, primo posto nel girone di Europa League. Striscia di risultati utili consecutivi allungata a 24 partite, che diventano 26 se si considerano le gare in cui Ibra e compagni sono andati in gol.. Pioli lo ha già fatto con 27 avversari sul campo, ma ha messo ko anche la critica, gli scettici e soprattutto Ralf Rangnick, principale rivale per numerosi mesi., dove Kjaer e Romagnoli sono inamovibili, dove Theo è assoluto padrone della fascia sinistra, dove Bennacer e Kessie sono molto più che certezze, senza parlare dell'eterno Ibrahimovic.. Come già ampiamente sottolineato, il livello delle riserve di cui gode quest'anno il Milan si è decisamente alzato.: ci si aspetta risposte da Gabbia, Duarte e Musacchio per far rifiatare Kjaer e Romagnoli, ci si aspetta conferme da Dalot, ci si aspetta il miglior Tonali. E poi il parco giochi sulla trequarti, con moltissimi giocatori di qualità che Pioli può ruotare a piacimento. C'è un Leao in stato di grazia e un Rebic carico per tornare al top, c'è un Calhanoglu diventato certezza e un Brahim Diaz che sta stupendo sempre di più, c'è un Saelemaekers che ha convinto tutti con dedizione, equilibrio e duttilità, ma anche un Hauge che prova a ritagliarsi i suoi spazi.Il post-lockdown ha consegnato un Milan quasi perfetto, imbattibile. Come reagiranno i rossoneri al primo ko? L'ultimo risale allo scorso 8 marzo: era il giorno del Dpcm che rendeva tutta l'Italia zona rossa, appare un'epoca fa.