Riprendere Zirkzee? No, il Bayern investe su Kusi-Asare

Il Bayern Monaco investe sui centravanti del futuro. Un anno e mezzo dopo aver speso 20 milioni di euro per acquistare dal Rennes il francese Mathys Tel (classe 2005), i campioni di Germania sono pronti a sborsare altri 6,5 milioni di euro per Jonah Kusi-Asare. Lo svedese di origine ghanese (classe 2007) arriva dall'AIK. Dove questa stagione ha esordito in prima squadra, entrando dalla panchina per quattro volte in campionato raccogliendo un totale di 62 minuti giocati.



ZIRKZEE - Il Bayern Monaco vanta un diritto di "recompra" per 40 milioni di euro sull'olandese del Bologna, Joshua Zirkzee (classe 2001 ex Parma e Anderlecht), nel mirino del Milan in vista della prossima stagione. Tuttavia il club tedesco non sembra orientato a esercitarla, anche perché nello scorso mercato estivo ha pagato ben 95 milioni di euro (più bonus) al Tottenham per portare in Germania il nazionale inglese Harry Kane (classe 1993), capocannoniere della Bundesliga con 19 gol segnati in 23 presenze.