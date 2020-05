Simone Valente, deputato del MoVimento 5 Stelle, ha parlato della ripresa degli allenamenti: "Trovo consona la scelta del ministro Spadafora di far valutare al Comitato Tecnico Scientifico la ripresa degli allenamenti individuali anche per gli sport di squadra. Se con il nuovo Dpcm è consentito allenarsi in forma individuale, ritengo giusto che il provvedimento riguardi tutti gli atleti e non soltanto alcuni: da un pallanuotista a un cestista, da un calciatore a un pallavolista. Tra l'altro, si sta creando una situazione surreale con soltanto alcune Regioni, come Emilia e Lazio, che hanno concesso ai club di calcio il placet per il rinizio degli allenamenti fin da domani: bisogna evitare che si generi tale disparità. Già una settimana fa avevo espresso i miei dubbi in merito chiedendo, dopo aver ascoltato Federazioni e Leghe, che dove possibile si debbano consentire al più presto gli allenamenti rispettando protocolli di sicurezza e linee guida”.