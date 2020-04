Lotito pronto a sfidare tutti di nuovo: vuole riaprire i cancelli di Formello il 27 aprile. Riceverà pressioni per posticipare di almeno una settimana, ma tutta la Serie A dovrà ripartire, e cominciare le operazioni per provare a giocare in sicurezza, per quanto possibile.



RIPRESA ALLENAMENTI LAZIO - La Lazio, come le altre, sosterrà un vero e proprio ritiro serrato e blindato nel suo centro sportivo, già sanificato, di Formello. Come riporta il Corriere dello Sport, la grandezza del Centro Sportivo e i vari campi presenti permetterebbero alla squadra di allenarsi in piccoli gruppi, con una struttura alberghiera che permetterebbe alla squadra e allo staff di vivere proprio come in un mini ritiro estivo.