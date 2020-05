Dibattito acceso: i club di Serie A si interrogano sul protocollo della Figc. Dopo l'Inter, che ha mostrato in maniera netta e chiara le sue perplessità, anche il Milan esprime la sua posizione. Secondo quanto filtra, il club rossonero non si pone nettamente in contrapposizione con il protocollo e la Figc. Tuttavia cercherà di convincere il governo a rendere il protocollo più conforme alle esigenze per allenamenti in totale sicurezza.