Secondo quanto riporta Il Messaggero Juve e Inter sono alleate "nell'ombra" per il no alla ripresa del campionato. I due club stanno ancora valutando la situazione legata all'emergenza coronavirus e tutte e due potrebbero opporsi alla ripresa. La giornata di domani, martedì 21 aprile, sarà fondamentale in questo senso visto che è in programma un'Assemblea di Lega che promette scintille. Il partito del no, secondo il quotidiano, cresce nell'ombra e abbraccia anche Juve e Inter. Di certo uno dei punti che trova entrambe le società contrarie alla ripresa è la possibilità di giocare tutte le partite al centro-sud.