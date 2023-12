Felicitaciones al Presidente más votado de la historia del fútbol argentino pic.twitter.com/BHMbjjqXar — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) December 18, 2023

Si sono concluse le votazioni per la presidenza del glorioso club argentino del: domenica 17 dicembre hanno votato più di, riversatesi alla Bombonera per votare tra il leggendario ex calciatore, detto "El Mudo", e l'ex presidente Mauricio Macri. In gioco, oltre al prestigio della posizione, c'era anche una grossa fetta di politica del pallone in Argentina:cosa che secondo il neo eletto presidente argentino Milei porterebbe benefici economici e competitivi. Riquelme, uomo del popolo e idolo recente della squadra che fu di Maradona, che ha reso onore alla maglia partendo dal villaggio di San Jorge, si è fatto baluardo della tradizione, mentre Macri rappresentava l'apertura ai nuovi mercati.. “Fedeli alle nostre origini e a difesa di quasi 120 anni di storia, il Boca Juniors conferma il suo carattere di associazione civile senza scopi di lucro e la promessa che il club appartiene alla sua gente”, aveva già avuto modo di ribadire Riquelme quando ricopriva la carica di vice presidente. Ora che è al comando, dovrà difendere questo ideale, ma anche pensare al campo: il Boca ha vinto la Supercoppa, ma ha perso amaramente la Libertadores contro il Flamengo, e adesso deve scegliere un nuovo allenatore per il prossimo ciclo tecnico. Diego Martinez, che ha appena lasciato la panchina dell'Huracàn, appare in netto vantaggio.