Riqui Puig banger! pic.twitter.com/krl4uuAUob — Major League Soccer (@MLS) July 9, 2023

Chicharito doubles the lead for #LAGalaxy! pic.twitter.com/O54MBFvt1l — Major League Soccer (@MLS) August 29, 2022

riqui puig is probably a top 3 player in the league on a bottom ~5 team



pulling out things like this multiple times a game is ridiculous pic.twitter.com/H0qVeMhfhQ — Ronan Manning (@ronanmann) April 16, 2023

La sfida tra, disputata nella notte e finita 3-1 per i californiani, è stata illuminata da una prodezza. L’ha realizzatacon un destro che si è infilato nell’angolo e ha certificato la vittoria dei suoi. Un gran gol che lascia però un senso di, dinegli occhi di chi l’ha visto. Sbagliato perché un giocatore con questo talento e natomeriterebbe ben altro palcoscenico che la. Il gol di Puig è il terzo della sua stagione dopo l’ultimo rifilato, il derby di Los Angeles. Gol, assist e giocate che però non rialzano una squadra al tredicesimo posto e in un’affannosa risalita per un posto nei playoff della Western Conference.Di sicuro qualche appassionato di calcio si sarà posto questa domanda non vedendo più calcare i campi della Liga a quello che per tanti era. Ecco, Riqui ora brilla in America.Classe 1999, lo spagnolo arriva al Camp Nou nel 2008 e percorre tutti gli step della Masia fino all’esordio, dieci anni dopo, con la prima squadra. Inizia col botto poi si incupisce per le troppe panchine, si accartoccia su sé stesso e. Non che sia stata una sua decisione. I problemi economici del Barcellona e la necessità di fare spazio ai tanti colpi di mercato nella passata stagione hanno fatto sì che il club lo lasciasse partire, senza troppi rimpianti.Con i catalani aveva un, ai Los Angeles Galaxy è arrivatopiù il 50% sulla futura rivendita, firmando un contratto fino al. Dal paragone con, dalla vittoria della Uefa Youth League nel 2018 fino al sorpasso nelle gerarchie operato dae all’inevitabile addio.Xavi lo esclude dai convocati per la tournee negli USA, un chiaro messaggio che di lui si poteva e, anzi, doveva fare a meno. Schiacciato dalle troppe aspettative, Puig fa una scelta. Se i giocatori forti nella Mls ci vanno a svernare, lui ci è andato per fiorire. Nell’estate che ha portatoa scegliere gli States,Una profezia avverata, quella fatta danel 2018 durante una conferenza stampa del Milan. Allora Rino ne parlava così: "È uno spettacolo vederema come trattano il pallone, come giocano.. È un qualcosa che mi meraviglia,Quando vedi un ragazzo di 15-16 anni come lui che sente il calcio dentro, che è poesia quando tocca la palla, è straordinario. Da anni seguo il Barcellona, ha fatto un gran lavoro sulla cantera".- "Rimanere a Barcellona mentre i miei compagni di squadra erano a Los Angeles, a giocare,. L'ultimo periodo vissuto in Catalogna non è stato facile e tutto ciò mi ha portato a riflettere sulle scelte per il mio futuro.Avevo bisogno di cambiare, non giocavo e sentivo la necessità di sentirmi importante e al centro di un progetto", aveva detto a Marca dopo il passaggio ai Galaxy. "Avevo molte offerte, anche da club europei ma poi ho preso. Ho 23 anni, è possibile giocare in MLS anche essendo così giovane", aggiungeva.– Dovevano giocare insieme, l’hanno fatto poco, dovevano passarsi il testimone e invece sono finiti a giocare nello stesso campionato."Lui e Busquets hanno molto da dare a questo torneo. Sono molto felice per loro", ha commentato. Un passaggio di consegne che arriva con un oceano di mezzo.– La personalità non gli è mai mancata, né quando ha fatto questa scelta, né quando è andato a brutto muso contro. Storie di derby. I Galaxy ne hanno vinti due di fila e all’exnon è andata giù l’esultanza dello spagnolo, in stile Messi, appunto. I due si sono ritrovati in zona mista escusandosi poi. Partita dopo partita, magia dopo magia,. Un lusso per la lega americana. Ma chissà che tutte queste prodezze non facciano tornare a lui la voglia di tornare in Europa e ai ‘nostri’ club quella di scommetterci. Il tiranno Messi è in arrivo e si parlerà solo di lui, quale migliore occasione per mettere una toppa a quello che sembra sempre più uno spreco di talento.