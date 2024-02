Riscatto Girona: espulsione da record per Chavarria e doppietta di Savio, già prenotato da Guardiola VIDEO

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

nel posticipo della 26esima giornata di campionato nella Liga spagnola. La squadra rivelazione della stagione torna così a vincere dopo le due sconfitte consecutive contro Real Madrid e Athletic Bilbao, arrivate in seguito al pareggio con la Real Sociedad. Il Girona contro-sorpassa così il Barcellona (57) al secondo posto in classifica con 59 punti, a -6 dal Real Madrid. Domenica la squadra allenata da Michel è impegnata in trasferta a Mallorca.- Tutti i gol arrivano nel secondo tempo., scattato sul filo del fuorigioco. A un quarto d'ora dal novantesimo gli ospiti restano in dieci uomini per l'battuta per la sua prima ammonizione con un altro fallo al limite dell'area di rigore avversaria.- Nei minuti di recupero si scatenain stagione: 7 nella Liga e 2 in Coppa del Re. E' in prestito dal club francese del Troyes, che nel mercato estivo del 2022 lo ha acquistato dall'Atletico Mineiro per 6,5 milioni di euro mettendolo sotto contratto fino a giugno 2027. Nella scorsa stagione ha giocato in prestito agli olandesi del PSV Eindhoven, raccogliendo solo 8 presenze in prima squadra per un totale di 150 minuti senza trovare la rete.