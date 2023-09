Dopo la risoluzione unilaterale del contratto con il Celta Vigo e dopo essere stato a lungo un'idea di mercato per la Sampdoria, Santi Mina potrebbe essere arrestato nelle prossime ore: condannato in secondo grado a 4 anni di reclusione per abusi sessuali, ora potrebbe entrare in carcere "immediatamente" a causa dell'"alto rischio di fuga", con il conseguente ritiro precauzionale del passaporto elettronico-