Sarà un fine settimana contraddistinto da forti piogge quello appena iniziato per la Liguria.



Fin da ieri l'intera regione è infatti attraversata da un vasto fronte temporalesco che proseguirà fino ai primi giorni della prossima settimana. Una situazione che desta particolare preoccupazione tra le autorità locali, le quali hanno già diramato l'allerta gialla per la giornata odierna.



Se come sembra le piogge dovessero proseguire incessanti anche domani l'allerta potrebbe salire di grado avendo ripercussioni anche sul regolare svolgimento della gara tra Genoa e Udinese, il cui fischio d'inizio è previsto a Marassi per le 15. In caso di allerta di tipo rosso ogni evento sportivo verrebbe sospeso e rimandato a data da destinarsi. In caso di allerta arancione invece la decisione sull'eventuale disputa dell'incontro spetterebbe alle autorità locali che potrebbero prendere una decisione in merito anche a ridosso del fischio d'inizio della gara.