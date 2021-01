IL TABELLINO

. Un gol a chiudere una combinazione classica Villar-Mkhitaryan, uno scaldabagno di antica memoria con il pallone all’incrocio e un rigore procurato per il fallo di Golemic che lo colpisce mentre sta per concludere. Rigore per altro realizzato da Michi in assenza dei tre rigoristi deputati che sono, nell’ordine, Veretout, Pellegrini e Dzeko. Tutti e tre in panchina.. Villar, per esempio, a me sembra pronto per assumere la titolarità del centrocampo: posso sbagliare, ma presto lo vedremo tra i convocati della nazionale spagnola. L’unico elemento ancora indecifrabile della nutrita colonia spagnola è Carles Perez, che neanche in una situazione piuttosto comoda ha trovato qualche numero di quelli reclamizzati.Il travolgente primo tempo della Roma ha trasformato la seconda metà della partita in qualcosa che somigliava molto a un allenamento. Il Crotone ha cercato di rialzare la testa con il suo giocatore di maggior talento, Messias: un colpo di testa di questo ragazzo che sembra uscito da una favola (faceva il fattorino a Torino) ha impegnato Pau Lopez, che poi si è arreso di fronte al colpo di testa di Golemic.. Due parole sul Crotone. Ha avuto un calendario terribile che gli ha fatto incontrare in sequenza tutte le squadre più forti: Giovannino Stroppa pretende di giocare sempre a testa alta, qualunque sia il valore dell’avversario. Proposito nobilissimo, ma 38 gol incassati sono davvero troppi.8’pt, 29’pt Mayoral, 34’pt Mkhitaryan (rig), 25'st Golemic (C)8’pt Mkhitaryan, 29’pt Cristante; 25'st Golemic (C): Cordaz; Magallan, Golemic, Cuomo; P. Pereira (1’st Vulic), Molina, Zanellato, Eduardo (10’st Riviere), Reca; Messias, Simy.: Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez (18’st Kumbulla); Karsdorp, Cristante (34’st Veretout), Villar, Bruno Peres; Carles Perez, Mkhitaryan (18’st Pellegrini); Borja Mayoral (39’st Dzeko): Piccinini di ForlìBruno Peres (R), Golemic (C), Magallan (C), Ibanez (R), Pellegrini (R)