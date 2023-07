Giuseppe Riso, agente di Sandro Tonali e Davide Frattesi, ha parlato ai media presenti al ritorno in Italia del primo dopo la firma col Newcastle:



"La soddisfazione è tanta e colgo l’occasione per ricordare Mino perché manca tanto, si sente tanto la mancanza e perché ha cambiato il nostro modo di lavorare: ha migliorato il nostro modo di lavorare e ha dato anche una mano alla stampa, creando uno show, un’attrazione. Mi piacerebbe che venisse organizzato un premio per ricordare Mino perché se lo merita".



LA SCELTA - "È andata che ho già spiegato, quando si affacciano società come il Newscastle e proprietà così importanti della Premier, l' NBA del calcio, è giusto che tutte le parti si siedano e ragionino".



FRATTESI - "Deve firmare adesso. Altra operazione importante, contento per lui perché ci teneva tanto, abbiamo raggiunto l'obiettivo di mettergli la maglia dell’Inter".



RETROSCENA MILAN - "Nel giorno della chiusura con l'Inter abbiamo avuto un pranzo con il Milan, si è parlato anche di lui ma i tempi erano stretti. L’Inter stava andando molto più veloce ed eravamo vicini, così abbiamo deciso di chiudere con loro”