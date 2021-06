L'agenteè intervenuto a Radio Radio e ha parlato del futuro dei propri assistiti:MANCINI - “. Tiene molto alla maglia azzurra, è uno dei più forti difensori italiani. Il rinnovo del contratto con la Roma è un argomento di cui si parla“.PESSINA - “continua a crescere, ha fatto bene nelle ultime due stagioni, può essere un punto fermo della sua Nazionale.DIMARCO - “, viene da un grande campionato e resterà in nerazzurro”.GOLLINI - “Gollini giocherà in Champions, non ha problemi con l’allenatore.”.GOMEZ - “e vuole rimanere lì”.CRISTANTE - “Cristante è un campione, ha grande personalità, non è un problema il ruolo”.ROVELLA - “E’ importante questo discorso, sul trasferimento dal Genoa ai bianconeri. Quando prendi un regista giovane non puoi dargli le chiavi della squadra, per questo è cresciuto in rossoblù. Non guardiamo solo gli aspetti economici della vicenda. MaNon dico che è pronto per giocare nella Juve, ma è pronto per provarci”.CALDARA - “, abbiamo appuntamento con i dirigenti rossoneri a metà mese e vedremo quale strada prendere”.CATALDI - “Cataldi è laziale dentro: è tutto biancoceleste, va anche a letto con la maglia biancoceleste”.