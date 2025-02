Riso: "Galliani un maestro di vita. Monza smantellato? Anche il Verona l'anno scorso, eppure si è salvato"

Federico Targetti

40 minuti fa



Nella sua intervista a La Repubblica, il noto procuratore Beppe Riso ha parlato del suo rapporto con Adriano Galliani, storico dirigente del Milan oggi alla guida del Monza.



“Per me è un maestro, gli sarò grato per sempre. Mi ha trasmesso valori e principi. Da lui ho imparato lo stile nelle trattative. Quando devo decidere qualcosa di importante, mi chiedo: cosa avrebbe fatto Galliani al mio posto? Appena posso, scappo da lui. Ogni incontro mi fa crescere. È uno di quei rari uomini che con una parola può cambiarti la vita”.



MERCATO MONZA - “Hanno provato a dare una scossa, cercando volti nuovi. È facile sostenere che stiano smantellando, ma non è così. Di fronte a offerte importanti, hanno fatto bene a far partire alcuni calciatori. È quello che Sean Sogliano ha fatto al Verona lo scorso anno. E alla fine si sono salvati”.