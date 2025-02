Riso: "Il Milan ha cercato Baldanzi, Sottil l'operazione più sofferta"

Getty Images

e ilnon ha dubbi: "". E rivela: "".Il Diavolo è stato protagonista assoluto della finestra invernale del calciomercato, cinque i colpi messi a segno nella sessione: Kyle Walker il primo, Santiago Gimenez il secondo, seguiti dal tris nell'ultimo giorno di mercato Joao Felix, Warren Bondo e. Se l'ingaggio del fantasista portoghese dal Chelsea è stato il più clamoroso, l'arrivo dell'esterno offensivo classe 1999 dalla Fiorentina è stato il rinforzo inatteso, quasi a sorpresa. Un'operazione non semplice, perché la Viola inizialmente intendeva liberare il giocatore solo dopo essersi assicurata il suo sostituto.

- L'affare è andato ugualmente in porto e Riso, agente di Sottil, ha raccontato nel corso della lunga intervista concessa a Repubblica: "Sottil al Milan è stata quella più sofferta. Vederlo in maglia rossonera è stata una grande soddisfazione. Era difficile ed è andata in porto".- Tra i profili seguiti dalla Fiorentina per il dopo Sottil c'è stato anche, ma il giocatore dellaera nel mirino anche del Milan. A svelarlo è Riso, che cura anche gli interessi del fantasista giallorosso: "Sinceramente io ho provato a farlo partire. Lo cercavano a Firenze e al Milan, ma alla Roma si sono opposti. Dicono che diventerà un loro titolare".