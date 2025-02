Riso: "Maldini con Gasperini sarà a livello europeo. Lucca da top club"

Getty Images

non ha dubbi: "".Il noto procuratore ha parlato a tutto campo nel corso della lunga intervista concessa a Repubblica e si è soffermato anche sulle prospettive future di due dei suoi assistiti,Il primo ha salutato il Monza per trasferirsi all'e cercare la definitiva consacrazione, il secondo è rimasto all'nonostante i tanti interessamenti arrivati dalle big italiane e non solo.- Così Riso su Maldini: "Dove può arrivare? Il suo trasferimento all'Atalanta è stata un'intuizione di Gasperini, dei Percassi e di Tony D'Amico, uno dei migliori ds italiani. Ha qualità, forza, tecnica, struttura. In mano al Gasp può diventare un grande attaccante europeo".

- Lucca è pronto al salto in un grande club? Riso non ha dubbi: "Il presidente Pozzo preferisce aspettare, prima l'Udinese deve salvarsi. Ma sa che succederà. Ha già fatto esperienza all'Ajax, ha un mercato internazionale. Si vuole migliorare, lavora tantissimo, è da top club".