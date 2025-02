Riso: "Rovella aveva più richieste dalla Premier, ma è proprio laziale. Non lo sposti"

Federico Targetti

56 minuti fa



L'agente Beppe Riso ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica: ecco la sua risposta su uno dei suoi assistiti, il centrocampista della Lazio Nicolò Rovella.



“Proposte dalla Premier League? Più di una, ma le squadre non le dico. Non mi stupisce, di giovani play così forti in Europa ce ne sono pochi. Ma non sarà facile spostarlo, per almeno due ragioni. La prima: con Lotito è sempre dura. E lui ama la Lazio alla follia, si trova benissimo, non vede nient’altro. È proprio laziale”.



Rovella, dopo un prestito al Monza, è passato alla Lazio in prestito gratuito con obbligo di riscatto allo scattare di determinate condizioni sportive sulla basse di 17 milioni di euro pagabili in 3 anni. Per lui in stagione 28 presenze e 2 assist in tutte le competizioni.