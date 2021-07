L'occasione era quella di accompagnare all'aeroporto Pierluigi Gollini - uno dei suoi numerosi assistiti - prossimo al trasferimento dall'Atalanta al Tottenham. L'agente Beppe Riso ha risposto alle domande dei cronisti presenti, facendo il punto sul mercato degli altri giocatori da lui seguiti.



A partire da quello degli interisti Andrei Radu e Stefano Sensi: "Radu rimane all'Inter e su Sensi non mi risulta nulla con la Fiorentina, resta tranquillamente pure lui. Dimarco un'idea per la Roma? I nerazzurri non vogliono muoverlo".



Sul gradimento dell'Inter per Matteo Pessina ed Andrea Petagna: "Dovete chiedere ad Ausilio ma secondo me non ve lo dice. E comunque il Napoli non vuole privarsi di Petagna, con Spalletti sta bene".



Sull'ipotesi dell'inserimento di Rovella nell'operazione Locatelli tra Juve e Sassuolo: "Stiamo valutando, ma il Sassuolo è un'invezione. O resta alla Juve o torna al Genoa".



Su Caldara, fresco di rientro al Milan: "Ci sono club importanti e neopromossi. È una scelta se andare a fare 38 partite o andare a giocarsela da un’altra parte".



Sull'idea di un ritorno in Italia del Papu Gomez: "Nel breve no, vuol restare lì, è innamorato di Siviglia. Adesso no, magari più avanti".