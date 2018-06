Giuseppe Riso, agente di di tanti giocatori al centro del mercato, ha parlato a RMC a margine del premio Colantuoni-De Rosa: "Napoli su Vrsaljko? Lui farà il Mondiale, poi vedremo. Può essere un'idea di qualsiasi grande club. Se la Fiorentina riscatta Sportiello? Loro parlano tra società, ora vengono fuori anche altre cose, dipende da cosa deciderà Marco. Se si realizza quello che pensiamo è possibile anche che non rimanga. Credo che Marco abbia detto da subito che la Fiorentina gli è entrata nel cuore. Penso che abbia fatto una stagione importante, nel calcio se si verificano altre cose è giusto che vada".



SU PELLEGRI E SALCEDO - "Pellegri ha sistemato il problema che aveva con la pubalgia, credo che farà una grande stagione. È un ragazzo determinato, penso che possa fare quello che sa fare meglio. Salcedo rimarrà con il Genoa, in prima squadra. Loro hanno parecchi talenti, lavorano bene sui giovani".



SU HIGUAIN-ICARDI - "Ho sentito di quest'idea, vedo che nessuno la smentisce: o si divertono o sarà un grande scambio. Ancelotti al Napoli? È fantastico rivedere Carlo in panchina in Italia. Credo che sia bello per tutti, è un allenatore che vince sempre. Io sono molto felice e penso che per il Napoli sarà un vantaggio importante".