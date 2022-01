L'agenteè intervenuto a Sky Sport per fare il punto sui suoi assistiti: "Demba Seck è in sede ora per la firma, sono contento perché è un ragazzo che ha delle qualità importanti, mi piacerebbe vederlo proprio in Serie A adesso".- "Il Sassuolo è stato molto determinato, non era facile chiudere a tutti i costi l’operazione invece hanno voluto a tutti i costi portarlo a casa quindi sono stati bravi: si sono voluti muovete in anticipo, sono contento anche perché mi sembra il percorso giusto per il ragazzo. Il Padova non voleva lasciarlo andare è stata dura".- "È una sessione che è andata in quella direzione? Sui giovani di casa nostra? “Si, menomale perché il decreto crescita un po’ li penalizza e poi abbiamo bisogno che i giovani crescano sia per la nazionale che per il nostro calcio".- "Pietro ha ritrovato Ivan e diciamo che si conoscono bene tutti e due: Pietro ha bisogno di rilanciarsi e di giocare, credo sia stata la scelta migliore in questo momento. Per Piccoli è un prestito per giocare con più continuità".- "Tante richieste ma il Sassuolo ha deciso di tenerlo? Siamo rimasti d’accordo che ne parleremo questa estate".- "Quanto può valere? Non credo che il Milan farà un prezzo, ma vale quanto i giocatori più importanti al mondo quindi per adesso vale molto".