Riso: "Tonali ormai costa troppo per l'Italia. Lo immagino lontano dalla Serie A"

Federico Targetti

35 minuti fa

5

Beppe Riso, noto agente di numerosi giocatori italiani in Serie A e nei top campionati europei, nella sua intervista a La Repubblica si è soffermato su Sandro Tonali, passato dal Milan al Newcastle nell'estate del 2023 per 70 milioni di euro.



“Sandro è uno dei migliori centrocampisti al mondo. Ormai ha un valore che difficilmente i club italiani potranno permettersi. Per lui immagino una carriera lontana dalla Serie A”.



Tonali, dopo aver scontato la squalifica dovuta allo scandalo scommesse, è tornato alla grande ed è un pilastro dei Magpies come della Nazionale allenata da Luciano Spalletti. 28 partite, 3 gol e 2 assist in tutte le competizioni con la squadra di Howe, che deve fare i conti con i paletti del fair play finanziario imposti dalla FA e quindi si affida molto a Tonali e ai senatori.