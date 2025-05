Rispoli fra i migliori giovani della Serie C: mezzala alla Verratti, nipote d'arte, ha già stupito Fabregas

GettyImages

I Playoff di Serie C stanno per iniziare e fra i tanti talenti che la nostra Lega Pro ha saputo mettere in mostra nel corso della stagione c'è chi sicuramente potrà sfruttare l'ulteriore vetrina degli scontri diretti con vista sul sogno Serie B per attirare ancora più attenzioni su di sé. È il caso sicuramente digiovanissimoche domani pomeriggio in casa della Giana Erminio potrà provare a far continuare il proprio sogno e quello dellaper un autentico predestinato.

Rispoli infattie la categoria era addirittura quella che oggi sta provando a conquistare sul campo. Alla Virtus Verona, infatti, Fabio è arrivato in prestito a inizio anno dale proprio con il club lombardo un anno fa trovò lnel corso della magica cavalcata che portò i lariani in Serie A conallenatore ad interim in panchina. L'allenatore spagnolo rimase stregato dalle sue prestazioni in Primavera e lo aggregò subito in prima squadra facendogli collezionare due presenze contro Spezia e Pisa. Pochi minuti, ma che hanno fatto capire il percorso che avrebbe potuto fare.

Nato a Milano e cresciuto nelle squadre della provincia milanese,in Serie B (192 presenze con 46 gol e 12 assist) in piazze importantissime con Genoa, Bari, Chievo, Cesena e anche in Serie A con il Como con cui, proprio come il nipote Fabio, trovò l'esordio fra i pro e in una partita importantissima contro il Milan a San Siro.Rispetto allo zio, che di ruolo era attaccante, ain un ruolo che può essere sia daNon dotato di un fisico statuario, èfa della tecnica di base il suo punto di forza, con una grandissima capacità ePer questo, per caratteristiche, può ricordare il primovisto a Pescara, con cui, tra l'altro condivide anche una buona capacità di trovare la porta quando si sgancia in fase offensiva.

Inutile sottolineare come le sue prestazioni stagionali,gli siano valse le convocazioni con le selezioni giovanili dell'Italia, conche lo ha aggregato nel percorso di qualificazione all'Europeo Under 19 sfumato soltanto all'ultima sfida della fase Elite. Oggi è a tutti gli effetti una delle più belle sorprese giovani della Serie C, ma il suo destino è quello di un ritorno a Como.e, soprattutto se Fabregas rimarrà in panchina, uno dei suoi più grandi estimatori potrebbe aiutarlo in un ulteriore passo avanti della sua giovane carriera.