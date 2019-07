Come riporta Il Corriere dello Sport, Andrea Rispoli, ormai ex terzino destro del Palermo, ha concesso una lunga intervista al quotidiano nella quale ha ripercorso le tappe della sua avventura in rosanero, non nascondendo il proprio rammarico per l’amara conclusione. Il giocatore, classe 1988, ha dichiarato che rimarrà sempre legato al capoluogo siciliano e che spera di poter trovare una giusta sistemazione per il futuro.