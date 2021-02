Gli scenari dopo l'apertura dell'inchiesta da parte della Procura federale in merito al litigio tra Ibra e Lukaku, nel derby di Coppa Italia. Ora l'arbitro Valeri sarà ascoltato e verrà valutato se ha sentito o meno il litigio: se l'arbitro ha sentito, archivieranno il caso. Se non ha sentito, la Procura analizzerà il file audio, con tre ipotesi: nessuna squalifica, aumento squalifica in Coppa Italia per tutti e due oppure squalifica a tempo per Ibrahimovic, se considereranno razzismo quanto detto dallo svedese.