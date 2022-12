La partita amichevole tra Almeria e Hearts, giocata in Andalusia, è stata sospesa al 39' del primo tempo sul punteggio di 1-0 per una rissa esplosa tra le due squadre dopo un intervento molto duro da parte di Cochrane su Alejandro Pozo: il fallo ha fatto infuriare l'ex milanista Rodrigo Ely che è partito dalla difesa per colpire l'avversario autore dell'intervento,m facendo nascere una vera e propria rissa in campo, con l'arbitro che ha sospeso la partita.