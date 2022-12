La sfida tra Olanda ed Argentina continua a far discutere e ad alimentare polemiche dopo quando accaduto nel finale di gara, caratterizzato da una rissa in campo al termine dei calci di rigore e animi molto accesi per tutta la gara. La FIFA infatti ha aperto un procedimento nei confronti della Federcalcio argentina e quella olandese.



In particolare, la FIFA indagherà per possibili violazioni della federazione argentina degli articoli 12 (Condotta scorretta di giocatori e dirigenti) e 16 (Ordine e sicurezza nelle partite) del Codice Disciplinare. Gli orange invece, rischiano di essere sanzionati, come riporta Marca "solo" per il primo dei due articoli.