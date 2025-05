Rissa tra tifosi di Atalanta e Inter a Bergamo, accoltellato a morte un 26enne

, in una via che porta allo stadio di Bergamo. Come riporta Gazzetta.it,accoltellato Riccardo Claris, originario della Val Brembana.Secondo i testimoni, riporta Gazzetta.it. Tutto è cominciato poco prima all’esterno di un bar in Borgo Santa Caterina tra, ed è continuato fino all'abitazione del 19enne, che sarebbe salito in casa a prendere il coltello per difendere il fratello.

, riporta sempre Gazzetta.it. L’arrestato è ora in carcere in attesa dell’interrogatorio di convalida del Gip. Sono ancora in corso le indagini per chiarire la dinamica dei fatti ed eventuali responsabilità di altri soggetti.