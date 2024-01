Risultati FA Cup: vince il Manchester City, Chelsea bloccato

Un gol di Nathan Ake ha qualificato il Manchester City agli ottavi di finale di FA Cup: 1-0 in casa del Tottenham grazie alla rete del difensore olandese che a due minuti dalla fine ha superato Vicario. Non solo City però, perché in serata si sono giocate altre tre partite: tutte e tre finite con un pareggio e per questo si andrà al replay.



I RISULTATI DI OGGI DI FA CUP - Il Chelsea ha pareggiato 0-0 in casa con l'Aston Villa, stesso risultato anche per il Nottingham Forrest che in casa del Bristol City 13° in Championship non è andato oltre il pareggio. Un gol a testa per Sheffield Wednesday e Coventry, entrambe in Championship dove si erano già affrontate quattro giorni fa con la vittoria degli ospiti.



LE PARTITE DI DOMANI DI FA CUP - Domani si giocheranno altre sei partite di FA Cup, alle 16 scenderà in campo il Brighton di De Zerbi in casa dello Sheffield United. L'Everton ospiterà il Luton alla stessa ora e alle 20 è in programma Fulham-Newcastle, sfida tra due squadre di Premier League.