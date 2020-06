dal Covid-19 rimane aperta la questione dei ritiri estivi. La ripresa del campionato, che si protrarrà fino a luglio inoltrato, di fatto li ha fatti slittare. Per la Lazio l'ipotesi più accreditata per l'estate raccontava di Formello come meta sicura per preparare la prossima stagione.



RITIRO ESTIVO LAZIO - La consueta sede del ritiro estivo biancoceleste, Auronzo di Cadore, in realtà aspetta la Lazio. Lo sottolinea la sindaca del Paese delle Tre Cime di Lavaredo, Tatiana Pais Becher, intervenuta ai microfoni del TgR Veneto: "Il ritiro verrà posticipato nella seconda metà di agosto e probabilmente sarà più breve. Il contratto è stato prorogato sia per la stagione 2021, 2022 e c'è l'opzione per il terzo anno 2023".