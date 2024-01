Ritiro Napoli: spunta un retroscena De Laurentiis-Di Lorenzo

La sconfitta di Torino ha portato delle conseguenze in casa Napoli. Tutti in ritiro da ieri pomeriggio fino al match di sabato contro la Salernitana. Intanto - come riportato dal Corriere dello Sport - c'è stato un confronto tra Di Lorenzo e De Laurentiis, in assoluta serenità, dato che subito dopo la prossima gara di campionato ci sarà la Supercoppa, dunque la partenza immediata e un ritiro quasi continuato. Il capitano, in quanto portavoce della squadra, ha chiesto uno o due giorni in più con le rispettive famiglie. Niente da fare, inizia il ritiro.