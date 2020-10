: dieci grandi storie di calcio in anteprima da tutto il mondo per dieci giorniDal 16 al 25 Ottobre, torna in Italia, il festival cinematografico sul calcio ideato nel 2004 in Spagna e realizzato in altri 10 Paesi del mondo. L’appuntamento per quest’anno è principalmente online, sul sito www.offsidefestival.it , per dieci giorni che vedranno la proiezione di dieci film e altrettanti speech introduttivi a cura dei più celebri giornalisti sportivi. Da, dalal, daal calcio delle, dagli Ultras nell’Ex Jugoslavia a Brian: questo e molto altro al centro dell’edizione 2020 che avrà come filo conduttore “Il sogno di Jules Rimet: Oltre i limiti, oltre i confini”.: un incontro gratuito di presentazione con la stampa, con ospiti speciali e proiezione del primo film in concorsoQuest'annoavrà l'obiettivo di supportare il neonato progetto: la nuova rivista di Offside che raccoglie e traduce ogni mese i migliori articoli calcistici da tutto il mondo e che partirà il suo percorso ufficiale a partire da novembre . Si parte, dalle ore 19, con l’apertura ufficiale e la proiezione di, per continuare con una pellicola al giorno per ciascun giorno di Festival. Tutti i film saranno introdotti da ospiti d'eccezione e partner internazionali, tra cui giornalisti, blogger, autori e registi.È possibile partecipare sottoscrivendo un abbonamento complessivo per i dieci giorni online () o un ticket per la singola pellicola (a partire da 5€). I biglietti sono già in vendita sul sito ufficiale www.offsidefestival.itL’evento è realizzato in collaborazione con il Municipio 3, Comune di Milano.Tra i partner dell’evento si segnalano in particolare CNR-IsMed,, ElFootball, Barbest e QuBì Città Studi.Offside Festival è un progetto nato oltre dieci anni fa in Spagna con l’intento di raccontare il calcio come fenomeno sociale e culturale, non solo agli appassionati ma anche a un pubblico eterogeneo. Il festival narra la vera anima del calcio, in grado di dare vita a passioni, illusioni, vittorie e sconfitte, non solo agonistiche. Proprio per questo motivo Offside Festival è diventato rapidamente un festival atteso e seguito da tutti gli appassionati di questo sport e non solo: sono più di quaranta le edizioni organizzate in tutto il mondo, tra New York, Rio de Janeiro, Atene, Parigi e tante altre capitali europee e mondiali.● Venerdì 16/10:● Sabato 17/10:● Domenica 18/10:● Lunedì 19/10:● Martedì 20/10:● Mercoledì 21/10:● Giovedì 22/10:● Venerdì 23/10:● Sabato 24/10:● Domenica 25/10: