Renato Sanches potrebbe tornare in Premier League dopo tre anni, dopo l'esperienza con lo Swansea del 2017. A cercarlo è il Watford su indicazione del tecnico Bruno Lage. Come riporta il Telegraph, il centrocampista portoghese, classe 97, sarebbe un obbiettivo concreto per il mercato di gennaio per il club dei Pozzo. Renato Sanches è al Lille dal 2019, acquistato del Bayern per 20 milioni.