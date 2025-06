Getty Images

Ritorno in Serie A per Chiesa? Il Milan di Allegri in pole, ma in quota occhio alla Roma.

6 minuti fa



Rino Gattuso non chiude le porte al ritorno in Nazionale di Federico Chiesa che però deve trovare il modo di giocare con più continuità. Il nuovo ct azzurro è stato chiaro nella sua conferenza stampa di presentazione. Parole che alimentano ulteriormente le voci di mercato sul rientro in Italia dell'attaccante ex Juventus e Fiorentina, ai margini del Liverpool campione d'Inghilterra di Arne Slot con appena sei presenze in Premier League e 12 complessive, incluse Champions League e coppe nazionali. Nella lavagna dei bookmaker si conferma in “pole” l'opzione Milan, a 2,75, ancora in discesa rispetto al 3 di due settimane fa. Chiesa riabbraccerebbe Massimiliano Allegri, già suo allenatore in bianconero. Ma occhio alla Roma, vicinissima al calciatore la scorsa estate prima del passaggio in Inghilterra. L'approdo alla corte di Gian Piero Gasperini vale 4 volte la posta.