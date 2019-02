E' stato ritrovato l'aereo che stava trasportando l'attaccante Emiliano Sala in direzione Cardiff da Nantes, dopo l'esplorazione nei fondali del Canale della Manica: Sky News Uk riporta la notizia di un'imbarcazione impegnata nelle ricerche che avrebbe localizzato i rottami nella mattinata di oggi. I familiari della punta argentina sono stati prontamente avvertiti, ma ancora non ci sono notizie riguardo al corpo del calciatore e del pilota David Ibbotson.



PRIMO PASSO - Dall’Inghilterra confermano che il ritrovamento è avvenuto stamattina verso le 9 ed è stato possibile grazie alla tecnica sonar, che utilizza la propagazione del suono per rilevare la presenza e la posizione di determinati oggetti. Dopo vari accertamenti è emerso che l’aereo era proprio quello con a bordo la punta ventottenne: "Posso confermare che l’aereo scomparso è stato trovato", ha detto in serata un portavoce dell’Air Accident Investigation Bureau.