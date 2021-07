"Sto andando a Milano per una riunione molto importante". Così, poche ore fa, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis aveva congedato i cronisti, diretto verso il capoluogo lombardo. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, in serata è in programma una riunione tra alcuni club di Serie A. Deus ex machina del summit è Enrico Preziosi, presidente del Genoa ed organizzatore della riunione, a cui parteciperanno anche Sampdoria, Lazio, Torino, Atalanta, Udinese, Verona e appunto Napoli.



RIUNIONE - Assenti, dunque, Inter, Juve e Milan. L'obiettivo della riunione è difficile ma ambizioso: far cadere i vertici della Lega, il presidente Dal Pino e l'amministratore delegato De Siervo. Tra i temi di maggior scontro tra la Lega e le società resta quello dell'apertura degli stadi a inizio stagione. "Il 25% negli stadi è una fregnaccia" ha aggiunto oggi De Laurentiis. "Io dico di aprire al 100% a chi ha il passaporto vaccinale, uno stimolo anche per gli ignorantoni che non si vaccinano".