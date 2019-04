Un'ondata di polemiche si sta abbattendo sulla classe arbitrale. Questa mattina il presidente dell'Aia Marcello Nicchi e il responsabile del Can A Nicola Rizzoli forniranno a capitani, tecnici e dirigenti delle 20 squadre di A le statistiche arbitrali del campionato in corso durante una riunione in Lega Calcio a Milano.



PRESENTI TUTTI GLI ARBITRI - Sono arrivati alla spicciolata tutti i fischietti: Fabbri, Abisso, Rocchi, Doveri, Mazzoleni, Orsato, Massa, La Penna, Calvarese tra gli altri. La Juventus è rappresentata dal vice di Allegri, Landucci, e da Barzagli, il Milan è presente con Gattuso e Romagnoli, l'Inter con Marotta, Handanovic e Spalletti.



ASSENZE IMPORTANTI - Tra gli assenti, oltre a Mazzarri e De Zerbi, Ancelotti e il capitano del Napoli Insigne. La delegazione azzurra è composta dal responsabile dell'ufficio stampa Lombardo e dal giovane talento della Primavera Gianluca Gaetano. Una scelta che desta qualche perplessità, sopratutto in considerazione delle tensioni che hanno spesso caratterizzato il rapporto tra il club azzurro e la classe arbitrale. Si tratta di una provocazione? Una possibile scusante a favore del club campano è che abbiano deciso di concentrare tutte le proprie risorse alla preparazione, fin da oggi, dell'impegno di Europa League contro l'Arsenal.