Riva non ce l'ha fatta: addio a Rombo di Tuono, si è spento a 79 anni

Redazione CM

Gigi Riva è morto. Non ce l'ha fatta 'Rombo di Tuono', la leggenda di Cagliari e Nazionale si è spenta all'età di 79 anni.



20.00 - Riva è scomparso intorno poco dopo le 19 a causa del malore che lo aveva colto nella sua abitazione nella giornata di ieri. Soltando nelle ultime ore erano arrivate notizie rassicuranti circa le sue condizioni di salute. Secondo quanto raccolto dalla Gazzetta dello Sport, che riporta la posizione dei medici che lo avevano in cura, Riva soffriva di una grave malattia coronarica e, dopo aver essere stato messo al corrente che sarebbe stato necessario un intervento di angioplastica per salvargli la vita, ha preferito rifiutare l'operazione.



14.30 - L'Italia e Cagliari sono in ansia per Gigi Riva. "Rombo di tuono", attaccante e uomo simbolo dei campioni d'Italia nel 1970, ha infatti accusato un malore mentre si trovava nella sua abitazione, nel capoluogo sardo.



ANSIA - Riva, 79 anni, è ora ricoverato in ospedale e si attendono notizie sulle sue condizioni. Al momento secondo quanto riporta Gazzetta.it, l’ex attaccante della Nazionale e del Cagliari, che il prossimo 7 novembre compirà ottant'anni, sta meglio ed è monitorato dai medici dell'ospedale Brotzu nel capoluogo sardo. Riva è comunque stato sottoposto a una serie di visite e di controlli specifici perché per lui c’è la possibilità di un intervento al cuore nei prossimi giorni.