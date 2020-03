L'ex Milan e Barcellona Rivaldo senza peli sulla lingua. Il Campione del Mondo brasiliano, come riportato da AS, non ritiene che Lautaro Martinez possa essere un rinforzo adeguato per il Barcellona: “Lautaro non sarebbe una soluzione. Neymar è sempre la mia priorità per rafforzare Barcellona. Martinez ha solo 22 anni. Deve ancora crescere e acquisire esperienza. Per adesso è un buon giocatore che potrebbe diventare un grande calciatore in un futuro. Credo che il Barcellona debba concentrarsi soprattutto sul riportare Neymar a casa. Ha 28 anni e ha ancora molto da dare. Sarebbe una grande mossa: conosce il club e ha una personalità che gli consente di fare la differenza senza temere di condividere le luci della ribalta con Messi. E immagino che anche Leo sia contento di riaverlo”.