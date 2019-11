Rivaldo distensivo nei confronti di Tite e, di conseguenza, Paquetà. Dopo aver criticato il commissario tecnico per aver dato la sacra numero 10 del Brasile al talento del Milan, ora l'ex Barcellona fa i complimenti a tutti sul suo profilo Instagram: "​Proprio come ho fatto nella partita contro l'Argentina dicendo la mia sulla numero 10, oggi dirò che mi è piaciuto l'atteggiamento di Tite lasciando il 10 in campo per quasi tutta la partita. E mi congratula con tutta la squadra brasiliana per la vittoria""