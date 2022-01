Cinque gol, quattro assist e il titolo, virtuale, di rivelazione della Serie A. Nedim Bajrami sta diventando sempre più decisivo nell'Empoli, è uno dei centrocampisti più decisivo del campionato con nove reti portate alla squadra di Andreazzoli nelle sue prime 18 partite nella massima divisione. Quattro mesi di alto livello, che lo hanno fatto finire nel mirino di diversi club in ottica mercato: il Sassuolo del suo ex allenatore Dionisi ha messo gli occhi su di lui, in ottica prossima estate anche la Lazio ha avviato i contatti e pensa di regalarlo a Maurizio Sarri.