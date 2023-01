Scottanti messaggi WhatsApp rivelati nelle scorse ore da El Periodico: l'autore è Roman Gomez Ponti, ex capo dell'ufficio legale del Barcellona sotto la presidenza Bartomeu, con anche il precedente presidente del club finito al centro della polemica.



Gomez Ponti scriveva a Bartomeu su WhatsApp: "Barto, davvero, non puoi essere così buono con quel topo di fogna. La società gli ha dato tutto e lui si è impegnato a fare una dittatura su trasferimenti, rinnovi, sponsor... Tutto solo per lui. Quando poi le cose vanno male arriva il mitico messaggio: 'Presidente, abbassi pure gli stipendi degli altri ma non tocchi il mio e quello di Luis (Suarez, ndr)'. Spero che finisca a marcire nell'indifferenza della gente, la cosa peggiore che potrebbe capitargli".