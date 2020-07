. Sono stati firmati dall'ex management della Fiorentina con la Primus Sports, la società del potentissimo Fali Ramadani, che negli anni dei Della Valle è diventato di gran lunga l'agente di riferimento della società viola. È quanto rivela il New York Times (NYT) in un articolo https://www.nytimes.com/2020/07/03/sports/soccer/fiorentina-transfers-rocco-commisso.html ) messo in rete stanotte, della cui preparazione eravamo informati da un mese poiché l'autore Tariq Panja (che ci menziona nel testo) aveva avuto con noi un consulto informativo.. Si tratta di un(vengono citati i nomi di Nikolae Dusan, che guarda caso sono pure assistiti da Ramadani), con una commissione all'agente come contropartita. Un patto in linea di principio criticabilissimo, poiché le società di calcio (specie a quel livello) dovrebbero essere già attrezzate per sondare il mercato in cerca di acquirenti per i propri calciatori e senza dover ricorrere a intermediari, ma che comunque corrisponde ormai a situazione diffusissima. E dunque, se l'accordo fosse tutto qui, non vi sarebbe granché di strano.Innanzitutto, pare che la Fiorentina non abbia fissato un prezzo minimo per la cessione dei SUOI calciatori. Veniva data mano libera all'intermediario, con la sola e vaga indicazione che “l'offerta deve essere in linea col valore di mercato del calciatore”. L'articolo del NYT riferisce pure che negli accordi stipulati relativamente ai singoli calciatori da piazzare sul mercato. Praticamente l'agente macedone aveva soltanto da guadagnare. Si tratta di clausole che provocano sconcerto in Roy Vermeer, il direttore degli affari legali di FIFPro (il sindacato mondiale del calciatori) consultato da Panja. “Questo accordo sembra garantire un compenso all'agente indipendentemente dal fatto che il trasferimento avvenga” dice Vermeer. https://www.calciomercato.com/news/ramadani-e-damjanac-fregati-dal-vizietto-per-gli-immobili-di-lus-57912 ). Non certo una novità, come ben sanno i lettori di Calciomercato.com, tale rapporto di vicinanza tra la vecchia società viola e fali Ramadani.Da queste colonne siamo intervenuti più volte sul tema, e in special modo illustrammo in esclusiva il grottesco caso del portoghese Pedro Pereira. Che dopo essere stato dirigente della Fiorentina nella stagione 2015-16, con incarico allo scouting per l'estero, è passato a essere dipendente di Lian Sports. Cioè l'agenzia di Ramadani e del socio Nikola Damjanac che in seguito sarebbe stata ribattezzata Primus Sports. Nella nuova veste, Pereira ha agito da intermediario e incassato commissioni sui trasferimenti della Fiorentina, cioè la società di cui è stato dipendente ( https://www.calciomercato.com/news/la-fiorentina-sostiene-pereira-scelto-da-ramadani-e-l-uomo-piu-p-40106 ).Lo stesso Pereira ha declinato l'invito a rispondere a alcune domande inviate dal NYT.. In particolare, pare che Corvino abbia rilasciato tali dichiarazioni attraverso messaggi WhatsApp. Pagheremmo oro per leggere quei testi in anglo-salentino.