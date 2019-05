"Non rovinate una delle partite più importanti della storia approfittandovi di altri tifosi"; con queste parole sul proprio sito, il Tottenham ha voluto ammonire chiunque sia intenzionato ad acquistare i tagliandi per la finalissima di Champions League tra Spurs e Liverpool, per poi rivenderli su una piattaforma di secondary ticketing.



DIFFIDA - E' la storia più vecchia del mondo, il bagarinaggio, ma la durissima linea del club di Pochettino può dare degli effetti: i tre tifosi abbonati, scoperti dal Tottenham, sono stati infatti diffidati a vita dalle partite della loro squadra del cuore per aver rivenduto i propri biglietti.