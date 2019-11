L'Inter su Lucas Martinez Quarta, difensore del River Plate vice campione della Copa Libertadores. Queste le parole del suo agente, Gustavo Goni, a FcInter1908.it: "Contatti con l'Inter? No, nell'ultimo periodo no. Zanetti? So che era presente alla finale, ma non ero con lui. So anche della sua stima per il giocatore e spero che possa aiutare. Che una persona del suo prestigio e riconoscimento lo abbia nei suoi radar è sempre una cosa molto positiva. Andare all'Inter? È ovvio dire che ci piacerebbe andare in un club con la grandezza e la storia dell’Inter, ma per fortuna ci sono altri grandi club sia in Italia che in altri mercati importanti in Europa che chiedono di Martínez Quarta".