Ufficialmente il match è stato rinviato a oggi, con inizio alle 21, ma, finale di ritorno della Coppa Libertadores. Nella tarda sera argentina (la notte in Italia) il Governo ha comunicato la volontà di chiudere il Monumental, senza però precisare se la chiusura è parziale, quindi senza tifosi e di conseguenza un match a porte chiuse, o se la partita dovrà giocare in campo neutro. Nel corso della notte diverse riunioni sono andate avanti e. ​Tevez ha attaccato duramente il River Plate: "La partita non si deve giocare. È la stessa situazione del 2015". Il riferimento è all'aggressione fatta alla Bombonera dai teppisti gialloblù nei confronti del River: gas urticante nel sottopassaggio all'intervallo, gara sospesa, vittoria a tavolino per i biancorossi (si giocavano gli ottavi della Libertadores).Se fosse successo alla Bombonera, avrebbero già assegnato la vittoria al River".Intanto la stampa mondiale ha condannato il brutale attacco al bus del Boca Juniors e i tafferugli tra polizia e tifosi del River Plate. Il diario Olé titola in prima pagina: "Vergogna mondiale". Non un bel biglietto da visita per l'Argentina e il calcio argentino, di certo passionale, ma troppo spesso anche violento.