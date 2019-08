Giocherà il primo derby argentino domenica sera, proprio nel giorno in cui la sua Roma sfiderà la Lazio. Sarà una giornata da ricordare per Daniele De Rossi, in campo con il Boca Juniors nella trasferta al Monumental, contro il River Plate. Un impegno che parte in salita nelle previsioni degli analist, nonostante il primo posto degli Xeneizes nella classifica della Primera Division, a +3 sui rivali. Sul tabellone Snai il blitz del Boca (che non vince il derby da quasi due anni) è offerto a 3,45; l’«1» dei Millionarios è avanti a 2,05, il pareggio pagherebbe 3,25. A intrigare i quotisti è ovviamente il gol di De Rossi al debutto nel Superclasico, riprota Agipronews, una possibilità data a 8,00 sul tabellone dei marcatori. Per il Boca, data la probabile assenza dell’infortunato Mauro Zarate, in primo piano ci sono anche Ramon Abila e Franco Soldano, entrambi a 3,25, mentre il River andrà all’attacco con Matias Suarez (3,50) e Rafael Borré (4,00), al momento in testa alla classifica dei bomber con tre reti ciascuno.