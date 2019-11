Il River Plate vuole andare avanti con Marcelo Gallardo in panchina, nonostante il pressing del Barcellona. A parlare del futuro di El Muñeco è stato Enzo Francescoli, ds dei Millonarios: "È un orgoglio che un club come il Barcellona pensi a lui, ma non c'è niente di sicuro in questo momento. Ogni anno Gallardo riflette sul suo futuro a dicembre e solamente dopo decide cosa fare. È una scelta personale, sua e del suo staff.” Le sue parole a Tyc Sports.